Скарби Каховського водосховища: у поліції розповіли, скільки "чорних археологів" вдалось затримати

У Запорізькій області поліція продовжує патрулювати осушену берегову лінію Дніпра через російський теракт на Каховській ГЕС. Наразі відомо про 11 затриманих "чорних археологів", які шукали тут стародавні речі.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

У Запорізькій області осушену берегову лінію охороняє близько 130 поліцейських. Також організовано діяльність спостережних пунктів, які стежать за рівнем води та не допускають незаконних розкопок.

"Незаконні розкопування на територіях, що стали доступними після відходу води, є не тільки правопорушенням, а й можуть становити небезпеку для життя та здоров’я, адже на обмілілих місцях можна натрапити на різноманітні "сюрпризи". Такі вибухонебезпечні знахідки можуть здетонувати навіть при незначних маніпуляціях", - повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що їм уже вдалось затримати 11 "чорних археологів", які з металошукачами обстежували дно Каховського водосховища.

На місці події продовжує працювати поліція.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС, що спричинило підтоплення населених пунктів та загибель людей.

Як повідомляла ТСН, щойно почала спадати вода після теракту росіян на ГЕС, мешканці кинулися досліджувати дно. Шукали скарби з металошукачами і хизувалися знахідками в соцмережах. Старий посуд, прикраси, зброя та домашнє приладдя, що майже сімдесят років ховала вода, - нові знахідки провокували все більше "чорних археологів" піти по дну, і це - попри небезпеку обстрілів та боєприпаси в мулі під ногами.

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