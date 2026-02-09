Скарг на ТЦК стало в сотні разів більше: Лубінець назвав реальні масштаби

ТЦК / © ТСН.ua

Кількість скарг на порушення прав громадян з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії у парламенті.

Згідно зі статистикою, яку навів Лубінець, у 2022 році до офісу уповноваженого надійшло лише 18 скарг. Проте вже у 2023 році кількість офіційних звернень зросла до 514. Вже у 2024 році показник сягнув 3312. А за підсумками 2025 року омбудсмен отримав 6127 скарг. Уповноважений підкреслив, що порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення кількість скарг збільшилася у сотні разів.

«Це кількість звернень, які ми офіційно отримали від громадян України щодо можливого порушення їхніх прав. Зверніть увагу на 2022 рік. Цього 18 громадян України звернулись до мене, що їхні права були порушені. Певно всі пам’ятають, що в 2022 році громадяни України стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб добровільно прийматися до сил оборони», — зазначив Дмитро Лубінець.

За матеріалами омбудсмена правоохоронці відкрили 34 кримінальні справи проти працівників ТЦК у 2025 році. Крім того, призначили щонайменше 60 внутрішніх перевірок (дисциплінарних проваджень), про результати яких Лубінець офіційно відзвітує перед Верховною Радою.

«Якщо порівняти початок повномасштабної агресії з боку РФ і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла в 333 рази. Я бачу, що кожного року ця цифра фактично подвоюється або потроїться», — зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявляв, що чимало військових ТЦК з груп оповіщення, що здійснюють мобілізаційні заходи, ігнорують вимогу носити боди-камери.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив у Раді про масові порушення під час мобілізації. Найбільше скарг було з Тернопільщини, також зафіксовані інциденти у Харківській області.

До слова, у ТЦК нагадують, що право на відстрочку потрібно підтверджувати документально, щоб уникнути непорозумінь. А ще там наголосили на важливості перевірки особистих даних у державних реєстрах.