Скарги на порушення прав під час мобілізації стрімко зросли: Лубінець шокував цифрами

Лубінець / © ТСН

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2025 році кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни.

Про це повідомляють «Новини.Live».

Як зазначив Лубінець, проблема набула системного характеру ще у 2023 році. Омбудсмен неодноразово порушував це питання на закритих нарадах із керівництвом Міноборони та військового командування. Проте, за його оцінкою, найбільш ефективним інструментом стало публічне висвітлення таких випадків.

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«Це рішення я прийняв у 2025 році — максимально публічно показувати проблематику. Це при тому, що ми показуємо публічно приблизно 1% від того, що знаходимо. Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо», — сказав він.

За словами омбудсмена, після розголосу правоохоронні органи, зокрема ДБР, Військова служба правопорядку, спеціалізована військова прокуратура, СБУ та Нацполіція, почали швидше й жорсткіше реагувати на звернення щодо порушень.

Раніше адвокат Олег Мицик заявив, що в Україні трапляються системні помилки військово-лікарських комісій, через які мобілізують людей із тяжкими захворюваннями. За його словами, серед таких випадків — мобілізація чоловіка з відсутньою частиною черепа, людини із шизофренією та військовозобов’язаного, який проходив замісну метадонову терапію. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за завідомо незаконні висновки ВЛК, що призвели до мобілізації. На думку адвоката, подібні випадки свідчать про необхідність реформування системи ВЛК та посилення відповідальності за її рішення.

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