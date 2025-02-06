Скаржилась на біль у горлі та високу температуру: в Чернігові у лікарні померла 11-річна дівчинка

Що призвело до смерті 11-річної Катерини, стане відомо після службового розслідування та низки експертиз.

В обласній лікарні Чернігова померла 11-річна Катерина Харько з Хмільниці, яку доправили на швидкій до медзакладу зі скаргами на біль у горлі та високу температуру. Їй діагностували лакунарну ангіну, але вже наступного ранку дівчинка померла в реанімації.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

Що кажуть родичі

Батько дитини Володимир Харько розповів, що дівчинка скаржилася на біль у горлі, мала високу температуру ще з п'ятниці 31 січня. Тому вже 1 лютого родина викликала "швидку" та поїхали до лікарні у Чернігові, але вже на ранок 2 лютого вона померла.

Про смерть дочки чоловік дізнався, коли приїхав провідати її вранці у лікарні.

"Я не знав, де це інфекційне відділення розташоване. Я набрав той номер, з якого телефонували мені ввечері. І тільки сказав, хто я, одразу – вимкнулись. І більше – все: я намагався телефонувати – ніхто слухавку не підіймав", – пригадав він.

За його словами, з Катериною поїхала бабуся, бо сам батько працював. У жінки запитали лише про ліки і більше нічого. Після 6-ї ранку стан дитини почав погіршуватися, а "відлік пішов на хвилини".

"Вона завжди боялася лікарень, завжди боялася лікарів, але погодилася поїхати", — згадує сестра померлої Катерини Тетяна Харько.

Сестра померлої не розуміє, чому Катю не вдалося врятувати.

"Не може дитина з ангіною померти, що її в реанімації не могли відкачати. Як дитина з ангіною могла померти?" – каже Тетяна.

Сестра дівчинки розповіла, що о дев'ятій ранку написала їй повідомлення: "Зайка, як ти?", але відповіді не отримала. У мережі Катерина була ще о 3-й годині ночі, тому сестра подумала, що та спить. Проте на цей час 11-річна дівчинка вже була мертва.

Тітка померлої дівчинки Ольга Чайка дивується, чому за дитиною не було нагляду вночі. Показуючи кофтину, у якій була Катя, тітка переконана, що у тієї була блювота. Їй було погано, але вона і встати не могла і піти сказати їм.

Що розповіли у лікарні

Гендиректорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва розповіла, що після огляду дитині діагностували лакунарну ангіну, вона була у стані середньої тяжкості

"О 16-й годині 15 хвилин доставлена бригадою екстреної швидкої допомоги зі скаргами на підвищення температури до 40 градусів і болі в горлі. Лікарем приймального відділення був встановлений діагноз – лакунарна ангіна – і розпочато лікування, відповідно до встановленого діагнозу", – пояснила лікарка, зауваживши, що вранці 2 лютого її стан почав різко погіршуватися. Медики провели реанімаційні заходи, але Катерину не врятували.

За словами гендиректорки лікарні, після проведення службового розслідування та експертиз стане відомо, чому померла 11-річна Катя.

"Вона отримувала антибіотикотерапію, їй вводили саме цей антибіотик. Стосовно того, що саме відбулося, ми зможемо говорити після проведення службового розслідування і конференції з лікарями судово-медичної експертизи. Тому що такий швидкий перебіг стану не дає можливостей встановити якісно діагноз і говорити про нього зараз", – розповіла Лебедєва.

Що кажуть у поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, проводить слідчі дії та з'ясовує усі обставини смерті.

"Що саме призвело до смерті 11-річної Катерини, стане відомо після службового розслідування та низки експертиз", – підсумували у поліції.

Нагадаємо, російські війська 4 лютого атакували Ізюм балістикою. Унаслідок атаки повідомлялося про шістьох загиблих та 55 постраждалих.

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