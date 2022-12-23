Скаржилась на пухлину у грудях: з тіла жительки Волині витягнули 20-сантиметрового паразита

Це третій випадок цього захворювання на Волині 2022 року.

Лікарі у Луцьку дістали 20-сантиметрового гельмінта з пухлини в грудях мешканки Володимирського району. Паразит потрапив у тіло жінки, ймовірно, після укусу інфікованого комара.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка звернулася до медиків із скаргою на пухлину в грудях. Під час операції хірурги дістали з пухлини 20-сантиметрового гельмінта.

"Під час обстеження було встановлено, що хвора влітку виїжджала до Польщі на сільськогосподарські роботи - збір лохини, де ймовірно і відбувся укус комара. Уже в вересні вона помітила незначне неболюче ущільнення в ділянці молочної залози та звернулась за медичною допомогою. В результаті комплексного лабораторно-інструментального обстеження була направлена на хірургічне видалення кісти та в грудні прооперована", - розповіли у медценті.

Гельмінт доставили до лабораторії, де встановили збудник дирофіляріозу. Це третій випадок цього захворювання в області 2022 року.

Гельмінт, фото / Волинський центр контролю хвороб

"Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне обстеження", - зазначили у медичному центрі.

Дирофіляріоз - небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини. Безпосередньо від тварин людина не заражається.

Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.

Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з’являється безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та помічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. У разі ураження ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита, спостерігаються набряк повік, біль, сльозотеча. Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує.

Випадки дирофіляріозу в Україні

У липні 2022 року в Рівному з голови жінки витягнули 9-сантиметрового гельмінта. Згодом трапився ще один схожий випадок, цього разу з голови мешканки Рівненщини дістали 10-сантиметрового паразита.

У вересні також у Рівненській області лікарі видалили зі щоки пацієнта 8-сантиметрового гельмінта дирофілярію.

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