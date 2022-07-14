Скаржилась на пухлину: з голови жительки Рівненщини хірург витягнув 9-сантиметрового гельмінта (фото)

Це перший цього року випадок захворювання на дирофіляріоз у Рівненській області.

У Рівненській області хірург виявив у голові пацієнтки 9-сантиметрового гельмінта дирофілярія. Жінка звернулася до лікаря з пухлиною на голові, під час видалення якої і знайшли паразита.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Несподіваний сюрприз чекав на хірурга Березнівщини. В кінці червня пацієнтка звернулася до лікаря з пухлиною, розташованою на волосистій частині голови, від час видалення якої виявили гельмінта виду Dirofilaria repens. Лікар-хірург був здивований, адже це перший випадок у його практиці та у 2022 році на території нашої області", - йдется у повідомленні.

фото / Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб

У центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що у Рівненській області захворюваність на дирофіляріоз серед людей реєструється з 2005 року, на сьогодні зафіксовано 43 його випадки.

"За статистичними даними дирофіляріоз, спричинений нематодою Dirofilaria repens - єдиний трансмісивний гельмінтоз місцевого характеру, що реєструється в Україні з 1996 року і має тенденцію до зростання. Вважається, що в нашу країну це захворювання завезене з ендемічних країн хворими на дирофіляріоз собаками, які й стали джерелом інвазії для місцевих", - йдеться у повідомленні.

Медики кажуть, що паразит передається в основному через укуси комарів. Найчастіше від них потерпають м’ясоїдні ссавці, зокрема собаки, коти, лисиці тощо.

"У хворих тварин самка гельмінта народжує живих личинок – мікрофілярій, які під час укусу комара потрапляють в організм комахи, де розвиваються до інвазійної стадії і під час наступних укусів потрапляють до інших тварин чи людей, у тілі яких продовжують розвиватися та рости. Безпосередньо від хворих тварин та людей підшкірний дирофіляріоз не передається", - зазначають фахівці.

Аби вберегтися від цього захворювання, медики радять захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, інсектицидів та фумігаторів, своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім улюбленцям.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про те, як виявити хворобу дирофіляріоз та як захистити домашню тварину.

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