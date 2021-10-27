Скаржилася на кашель: у бронхах дитини лікарі знайшли канцелярську кнопку, фото

Скаржилася на кашель: у бронхах дитини лікарі знайшли канцелярську кнопку, фото

Виявити сторонній предмет вдалося завдяки рентгенівському знімку.

У місті Дніпрі батьки 7-річної дитини звернулися до сімейного лікаря, оскільки у їхньої малечі був постійний кашель. Під час рентгенологічного обстеження фахівці виявили у бронхах пацієнта стороннє тіло.

Про цей випадок повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої обласної клінічної лікарні Сергій Щудро у Facebook.

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Як з’ясувалося, дитина вдихнула канцелярську кнопку, яка потрапила їй у правий бронх.

Пацієнту довелося провести ригідну бронхоскопію. Під час видалення кнопки за дитиною спостерігали реаніматологи та хірурги. На третю добу пацієнта виписали додому, тепер із ним все гаразд.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі госпіталізували 8-річного хлопчика з болями у животі. Виявилося, дитина проковтнула монету.

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