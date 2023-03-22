Скаржився на тиск командира: батьки загиблого курсанта розповіли, що підштовхнуло хлопця до фатального кроку

За словами батьків, під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись батькам на тиск командира та керівництва вишу.

У неділю, 19 березня, курсант Львівського університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук застрелився під час добового наряду. У ДБР смерть хлопця розслідують за статтею "доведення до самогубства".

Тим часом батьки Дмитра розповіли "Суспільному" про навчання сина в університеті і про те, чому хлопця почали цькувати.

Мрія дитинства

18-річний Дмитро Гульчук родом із Рівненщини. Мама курсанта Світлана Гульчук розповіла журналістам, що син з дитинства мріяв стати поліцейським.

"Він розказував, спочатку був в захопленні, що поступив. Сам поступав, ми нічим не допомагали, бо він вибрав цю професію, хотів стати поліцейським", — каже мама загиблого.

Пекло, а не навчання

За словами батьків, під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись батькам на тиск командира та керівництва вишу.

"Зайшов старшина, він розказував, і каже: "Щось в мене сьогодні поганий настрій, так, ану давайте віджимайтесь всі!" І якщо не послухаються, то вже він наказував їх. Він просив багато раз, що заберіть мене, бо тут нестерпно. Ми не думали... він така домашня дитина був, то ми вмовляли: потерпи, будеш мати освіту", — розповідає тато хлопця Олег Гульчук.

Передсмертна записка

Батьки загиблого юнака стверджують, що їхній син написав передсмертну записку. Її нібито бачили інші курсанти.

"Діти між собою писали, що записку бачили, але вона щезла. Хтось бачив заголовок, перші рядки: ви мені погрожували, ви добились свого. І розписав все, як було, всі прізвища, але ця записка зникла. А тепер кажуть, що записки не було. Записка все-таки була!" — каже мама Дмитра.

Незадовго перед смертю він надіслав мамі останнє повідомлення.

"Мамо, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила", — читає Світлана Гульчук.

Що кажуть в університеті

Керівниця пресслужби Львівського університету внутрішніх справ Галина Лемішко розповіла, що зараз у навчальному закладі триває службове розсідування. На цей час від виконання обов’язків відсторонили декана факультету №3 Степана Гнатюка.

"Зі свого боку ми також одразу розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності та об’єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків. І крім того було відсторонено командирів курсантів", — повідомила Лемішко.

Звинувачення керівництва у булінгу вона не прокоментувала.

Нагадаємо, що 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

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