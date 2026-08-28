Скаржилася на біль роками: через 11 років у тілі жінки знайшли забуту лікарями трубку

Лікарі / © УНІАН

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Майже 12 років жінка з Ужгорода носила під серцем наслідки лікарської помилки — під час операції медики залишили в її тілі фрагмент дренажу, який вдалося виявити та дістати лише після тривалих страждань і повторних хірургічних втручань.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Що відомо про медичну помилку

Зазначається, що у липні 2008 року лікарі Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради провели пацієнтці операцію через післяопераційну вентральну килю та гіпертонічну хворобу. Медики виконали герніолапаротомію, встановили поліпропіленову сітку та провели дренування черевної порожнини.

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Після цього жінка тривалий час скаржилася на болі й дискомфорт у животі. Проте на консультаціях медики запевняли її, що такі симптоми є нормальними.

Сторонній предмет біля шва знайшли у приватному медцентрі лише у другій половині 2019 року. 16 грудня того ж року в медцентрі «Діамед» жінці прооперували та дістали 8-сантиметровий шматок дренажної трубки, залишений під час операції 2008 року. У січні 2020 року їй довелося зробити ще одне хірургічне втручання.

Жінка звернулася до суду, вимагаючи стягнути 100 000 гривень моральної шкоди через фізичні страждання та переживання з липня 2008 по січень 2020 року. У лікарні позову заперечували, стверджуючи про відсутність доказів безперервного характеру страждань.

Раніше рішенням Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/514/23, яке апеляційний суд залишив без змін 20 січня 2026 року, з лікарні вже стягнули 55 717,85 гривень матеріальної шкоди.

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Що вирішив суд

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у справі № 308/12722/23 задовольнив позов частково. Суд постановив стягнути з лікарні на користь пацієнтки 50 000 гривень моральної шкоди, а також 1 073,60 гривень судового збору на користь держави.

Експертиза від 29 вересня 2025 року підтвердила, що у 2008 році лікарі порушили правила надання допомоги. Фахівці з’ясували, що уламок трубки застряг у жировій клітковині під шкірою і не загрожував життю, а шкоду здоров’ю визнали незначною.

Визначаючи суму виплат, суд зважив на те, скільки часу жінка мучилася, перенесла нові операції та вже отримала відшкодування за матеріальні збитки. Проте прохання виплатити 100 тисяч гривень визнали завищеним, тому зменшили його вдвічі — до 50 тисяч. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом місяця.

Нагадаємо, на Харківщині мобілізували чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.

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