Скасування математики на НМТ: у МОН дали чітку відповідь після дискусії в соцмережах

Оксен Лісовий

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Міністерство освіти і науки України категорично не підтримує ідею скасування математики як обов’язкового предмета на Національному мультипредметному тесті.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент “Суспільного”.

За словами Лісового, скасування математики або історії України як обов’язкових предметів на НМТ не дасть країні позитивних результатів.

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Він назвав таку ідею абсурдною та наголосив, що позиція МОН у цьому питанні є чіткою.

«Міністерство освіти і науки категорично проти скасування математики як обов’язкового предмета на НМТ», — заявив Лісовий.

На думку міністра, математика має залишатися серед обов’язкових предметів вступного тестування, так само як і історія України.

Окремо Лісовий прокоментував чутки про свою можливу відставку. За його словами, жодних розмов щодо звільнення з посади з ним не було, хоча ця тема періодично з’являється у публічному просторі.

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Дискусія щодо скасування НМТ із математики

Перед цим в Україні розгорілася дискусія щодо можливого скасування математики як обов’язкового предмета на НМТ. Документ пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Згідно з ініціативою, абітурієнти мали б складати українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика залишалася б обов’язковою лише для спеціальностей, де вона є профільною.

Це спричинило активну дискусію в соцмережах. Прихильники збереження обов’язкової математики наголошують, що вона потрібна не лише майбутнім інженерам, а й для базової логіки, роботи з цифрами, критичного мислення та технологічного розвитку країни.

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