Скасування проїзду за посвідченнями: як пенсіонери та ветерани платитимуть у транспорті по-новому

Проїзд

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В Україні планують остаточно скасувати звичний формат транспортних пільг, коли для безкоштовної поїздки в комунальному транспорті вистачало звичайного паперового документа. Кабінет Міністрів ініціює масштабне переформатування системи: відтепер купувати квитки доведеться абсолютно всім пасажирам, а саму пільгу держава виплачуватиме безпосередньо громадянам у вигляді грошових компенсацій.

Автором цих радикальних нововведень виступило Міністерство розвитку громад і територій, яке вже розробило та зареєструвало у Верховній Раді профільний законопроєкт №5651-2.

Посвідчення в минулому: як працюватиме монетизація пільг у транспорті

Згідно з новою ініціативою, пенсійні та ветеранські посвідчення більше не даватимуть права на автоматичний безкоштовний проїзд. Замість цього держава впроваджує повноцінну монетизацію пільг, пише видання «Час дій».

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Нова модель працюватиме за чітким алгоритмом:

Громадяни пільгових категорій отримуватимуть грошову допомогу на спеціальні банківські картки.

Оплата здійснюватиметься виключно через електронні валідатори в салонах транспорту за єдиними для всіх правилами.

Кошти на картки пасажирів надходитимуть шляхом цільових перерахувань із державного та місцевих бюджетів.

Цей крок має остаточно перевести сферу пасажирських перевезень на сучасні цифрові рейки та ліквідувати застарілу радянську систему «безкоштовних квитків».

Хто заплатить за проїзд: поділ між державним та місцевими бюджетами

Одним із найважливіших та водночас найболючіших питань реформи є фінансування. Грошові потоки будуть чітко розділені залежно від статусу пільговика:

Ветерани війни та військовослужбовці отримуватимуть кошти на проїзд безпосередньо з державного бюджету України. Це гарантує стабільність виплат незалежно від регіону проживання. Пенсіонери та інші категорії фінансуватимуться за рахунок місцевих бюджетів громад. Окремі спецпрограми координуватимуться через відповідні профільні державні структури.

Аналітичний нюанс, на який варто звернути увагу: оскільки фінансування більшості пільговиків перекладається на плечі місцевої влади, реальний обсяг допомоги напряму залежатиме від фінансової спроможності конкретної громади. Це означає, що жителі заможних обласних центрів можуть отримати на картку суму для більшої кількості поїздок, ніж мешканці дотаційних містечок чи селищ.

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Кінець «війнам» у маршрутках: що зміниться для пасажирів та перевізників

Попри побоювання щодо скасування звичних пільг, уряд переконує, що новий закон суттєво спростить життя обом сторонам процесу.

Для пільговиків:

Зникне необхідність щоразу діставати та показувати посвідчення водію чи кондуктору.

Мінімізується людський фактор — більше не буде конфліктів та принизливих ситуацій, коли водії маршруток відмовляються брати пільговиків у салон.

Процес оплати стає максимально простим, швидким та сучасним.

Для перевізників та держави:

Забезпечується абсолютно прозорий та точний облік кожної поїздки.

Бюджетні виплати стануть контрольованими: громади платитимуть перевізникам не за «приблизні» розрахунки, а за реальних пасажирів.

Держава та міста отримають унікальні дані про завантаженість конкретних маршрутів та реальні витрати на транспортну інфраструктуру.

Спроби монетизувати транспортні пільги тривали в Україні не один рік, але саме зараз, із масовим впровадженням систем безготівкової оплати у містах, реформа отримала реальні шанси на повне втілення.

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