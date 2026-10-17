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Скасування санкцій проти РФ та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 17 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 жовтня 2026 року:
Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото) Читати далі –>
РФ вдарила по обласному центрі: пошкоджено будинки, горять автомобілі, є поранені (фото) Читати далі –>
Трамп підписав указ про скасування частини санкцій проти Росії за "законом Грема" Читати далі –>
Партнери України розглянуть запит Києва на 70 млрд євро для оборони — Макрон Читати далі –>
У Конгрес США внесли законопроєкт проти угоди Трампа з РФ: що хочуть заблокувати Читати далі –>
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