Скасування санкцій проти РФ та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 17 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 жовтня 2026 року:

Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото) Читати далі –>

РФ вдарила по обласному центрі: пошкоджено будинки, горять автомобілі, є поранені (фото) Читати далі –>

Трамп підписав указ про скасування частини санкцій проти Росії за "законом Грема" Читати далі –>

Партнери України розглянуть запит Києва на 70 млрд євро для оборони — Макрон Читати далі –>