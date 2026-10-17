ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Скасування санкцій проти РФ та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 17 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Запоріжжя

Запоріжжя / © Facebook / Запорізька ОВА

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 жовтня 2026 року:

  • Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото) Читати далі –>

  • РФ вдарила по обласному центрі: пошкоджено будинки, горять автомобілі, є поранені (фото) Читати далі –>

  • Трамп підписав указ про скасування частини санкцій проти Росії за "законом Грема" Читати далі –>

  • Партнери України розглянуть запит Києва на 70 млрд євро для оборони — Макрон Читати далі –>

  • У Конгрес США внесли законопроєкт проти угоди Трампа з РФ: що хочуть заблокувати Читати далі –>

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie