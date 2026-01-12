ТСН у соціальних мережах

Скасування відстрочки для студентів 25+: юрист попередив про можливу мобілізацію просто з вулиці

Законопроєкт не скасовує можливості вступити до навчального закладу після 25 років, він скасовує лише відстрочку для тих, хто після 25 років навчається у ВИШі.

Світлана Несчетна
Відстрочка для студентів

У Раді готують скасування відстрочки для студентів старше 25 років. Військовий юрист Тарас Боровський роз’яснив, чи суперечить це Конституції.

Про це правник розповів у коментарі КИЇВ24.

«Цей законопроєкт не скасовує можливості вступити до навчального закладу після 25 років. Він скасовує лише відстрочку для тих, хто після 25 років навчається у навчальному закладі. Тому він не суперечить Конституції у жодному разі», — зазначив Боровський.

За словами військового юриста, це не забере можливість у військовозобов’язаних навчатись у ВИШах. Втім, їх можуть викликати у ТЦК, або на вулиці у процесі оповіщення мобілізувати.

Водночас, Боровський додає, що законопроєкт, скоріш за все, відправлять на доопрацювання.

Нагадаємо, народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про те, що у Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

