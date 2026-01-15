Скасування відстрочки для студентів віком 25+: Рада ухвалила рішення

ВР

У Верховній Раді сьогодні розглянули поправку до законопроєкту №13574. Вона передбачала скасування відстрочки від мобілізації для студентів вікому понад 25 років. Однак через брак голосів її відхилили.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як наголосив він, на засідання ВР збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку.

«Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться — то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично», — наголосив він.

Раніше йшлося про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт, який зможе обмежувати право на відстрочку. Йшлося про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку.

«Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», — висловився народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.