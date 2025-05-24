Скасування виплат по інвалідності: хто може залишитись без пенсії

Інвалідність

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Деякі українці можуть втратити виплати по інвалідності.

Кого саме це стосується та з чим пов’язані зміни, розбирався ТСН.ua.

Від 1 квітня частина людей з інвалідністю зобов’язана повторно пройти оцінювання повсякденного функціонування. За його результатами статус інвалідності або підтвердять, або скасують разом із пенсійними виплатами, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та не пройшли повторний огляд у 2022 — 2024 роках, зобов’язані пройти його до 1 листопада 2025 року аби не втратити пенсію. А вже до 1 квітня 2026 року пройти оцінювання повинні всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану.

Щоб отримати направлення, слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або профільного спеціаліста. Лікарню для проходження оцінювання можна обрати самостійно зі списку доступних закладів.

Хто з осіб з інвалідністю може не проходити повторний огляд

Повторний огляд не треба проходити таким категоріям:

тим, кому інвалідність встановили у 2025 році, і термін її перегляду ще не настав;

особам із безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовцям та працівникам цивільного захисту;

людям, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих;

пацієнтам із тяжкими порушеннями функцій організму, зокрема відсутністю кінцівок або парних органів, а також тим, хто має онкологічні чи психічні захворювання.

Нагадаємо, як зміниться розмір виплат за інвалідністю 2025 року.

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