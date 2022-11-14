Скасування акредитацій для ЗМІ через знімання у Херсоні: омбудсмен закликав Резнікова переглянути рішення

Лубінець наголосив, що світові ЗМІ, яких позбавили акредитації, своїм сюжетом з Херсона показали нашим західним партнерам, для чого потрібно доомагати Україні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міністра оборони Олексія Резнікова повернути акредитацію українським та закордонним ЗМІ, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.

Про це омбудсмен написав у Telegram

"Жителі Херсону з прапорами на плечах співають гімн України в сюжеті CNN. Хіба це не прекрасно? Люди з інших країн побачили правду – що херсонцям не потрібен ніякий "рускій мір", а вони є українцями і чекали на ЗСУ", – зазначив Лубінець.

Він звернув увагу на недостатню комунікацію з міжнародними медіа, завдання яких – давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків.

Тому скасування дозволу на роботу Лубінець назвав неприйнятним. Омбудсмен закликав міністра оборони Резнікова переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа.

"Світ повинен знати правду про злочини Російської Федерації. А журналісти повинні мати можливість цю правду розповсюджувати", – підсумував уповноважений ВР.

Скандал з позбавленням акредитації ЗМІ за роботу у Херсоні

Вчора, 13 листопада, у Генштабі повідомили про скасування дозволів на роботу низці представників ЗМІ. Відвідини Херсона були тимчасово заборонені для ЗМІ до завершення стабілізаційних заходів, проте деякі медіа проігнорували цю заборону.

Видання "Детектор медіа" повідомило, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, зокрема провідним світовим виданням CNN та SkyNews.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція.

Сьогодні президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого Херсона. Там він побував на урочистій церемонії підняття державного прапора.

В Кремлі вже прокоментували візит Зеленського і не придумали нічого кращого, ніж бовкнути, що "Херсон - це Росія".