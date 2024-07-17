Скасування літнього часу: обурені академіки звернулися до Зеленського

В Академії наук вищої школи закликали президента накласти вето на законопроєкт про скасування літнього часу.

Внаслідок ухваленого Верховною Радою законопроєкту №4201 яким скасовано перехід на літній час, збільшаться витрати на освітлення у вечірні години, а сонячне світло в ранкові години витрачатиметься марно.

Про це йдеться у зверненні Академії наук вищої школи, яке підписав президент установи Олександр Наконечний, опублікованому на сайті "Новинарня".

За його словами, відтепер наприкінці червня у Києві світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме – о 20-й вечора. Це спричинить збільшення витрат на освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени, натомість у ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно.

“Наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту №4201 – це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової "стабільності", який повинен забезпечити законопроєкт №4201", – наголосив Олександр Наконечний.

Окрім того, він звернув увагу на рекомендації Європейської економічної комісії ООН щодо зменшення енергетичних витрат на освітлення та зазначив, що провідні держави світу практикують переведення годинників у літні місяці. Зокрема, літній час існує у США, Канаді, Великій Британії та країнах ЄС, натомість Росія, Білорусь і Китай відмовилися від цієї практики.

"З ухваленням законопроєкту №4201 Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС та інших держав, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, і прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки", – зауважив очільник АН вищої школи.

Також науковець стверджує, що на сьогодні немає визнаних світовою науковою спільнотою досліджень, які б свідчили про серйозний вплив переведення годинників на здоров’я.

У цьому зверненні Академія наук вищої школи закликала президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт.

Головне за 16 липня: Спливає термін оновлення даних, ВРУ скасувала літній час, напарник Трампа

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за скасування літнього часу, від 27 жовтня в Україні діятиме київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу (UTC+2).

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