Скасування призову до армії: Резніков розповів деталі ініціативи Зеленського

Призов на строкову військову службу можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.
Міністр оборони Олексій Резніков розповів деталі щодо пропозицію президента Володимира Зеленського стосовно реформи війська.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
"Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички", - зазначив він.
За словами Резнікова, від 1 січня 2024 року планується повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів.
До 1 січня 2024 року, відповідно, повинні ухвалити законопроєкт, який деталізуватиме умови та вимоги "інтенсивної військової підготовки". Міністр сподівається, що уряд найближчим часом підготує цю низку змін до законодавства й винесе на розгляд Верховної Ради.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський 1 лютого під час виступу у Раді підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей.
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