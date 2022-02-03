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Скасування призову від 2024 року: Резніков пояснив, як формуватимуть повністю професійну армію

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Скасування призову від 2024 року: Резніков пояснив, як формуватимуть повністю професійну армію

Associated Press

Наразі у Міністерстві оборони працюють над законопроєктами, які врегулюють питання про альтернативу строковій службі.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому в Україні планують скасувати військовий призов.

Про це він розповів на брифінгу.

Резніков зазначив, що наразі ЗСУ складаються з трьох категорій:

  • 1. Найменша категорія — це призов.

"Молоді люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центрів комплектації (воєнкоматів) і на півтора роки йти нести службу. Їх сьогодні 10% від чисельності ЗСУ (загальна чисельність ЗСУ — 261 тисяча)", — каже міністр.

  • 2. Контрактники — хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років.
  • 3. Найпрофесійніші військові — ті, хто несуть службу більше 10 років.

"Ідея указу Зеленського полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі ми маємо перейти до формування професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів, натомість зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", — заявив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що служба в армії має бути почесною, достойною і фінансово привабливою. Наразі у Міністерстві працюють над законопроєктами, які врегулюють питання про альтернативу строковій службі.

"Починаючи з того, щоб започаткувати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчат за бажанням на 3-3,5 місяці. Це буде альтернативою, тоді вони не потрапляють до строкового призиву", — пояснив Резніков.

За його словами, від 2024 року в Україні можуть взагалі відмовитися від строкової служби.

"Тоді кожен юнак пройде цю військову підготовку і буде готовий у разі необхідності, розуміючи, як виконувати завдання і користуватися зброєю, до мобілізізації", — каже міністр.

Також міністр зазначив, що контракт військових мають укладати від 10 років.

"Тоді є сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, грошове забезпечення", — повідомив він.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скасувати призов від 2024 рокущо це означатиме для української армії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей. Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативою строковій службі. У разі успішності цієї моделі призов можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.

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