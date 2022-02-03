Скасування призову від 2024 року: Резніков пояснив, як формуватимуть повністю професійну армію

Скасування призову від 2024 року: Резніков пояснив, як формуватимуть повністю професійну армію

Наразі у Міністерстві оборони працюють над законопроєктами, які врегулюють питання про альтернативу строковій службі.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому в Україні планують скасувати військовий призов.

Про це він розповів на брифінгу.

Резніков зазначив, що наразі ЗСУ складаються з трьох категорій:

1. Найменша категорія — це призов.

"Молоді люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центрів комплектації (воєнкоматів) і на півтора роки йти нести службу. Їх сьогодні 10% від чисельності ЗСУ (загальна чисельність ЗСУ — 261 тисяча)", — каже міністр.

2. Контрактники — хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років.

— хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років. 3. Найпрофесійніші військові — ті, хто несуть службу більше 10 років.

"Ідея указу Зеленського полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі ми маємо перейти до формування професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів, натомість зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", — заявив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що служба в армії має бути почесною, достойною і фінансово привабливою. Наразі у Міністерстві працюють над законопроєктами, які врегулюють питання про альтернативу строковій службі.

"Починаючи з того, щоб започаткувати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчат за бажанням на 3-3,5 місяці. Це буде альтернативою, тоді вони не потрапляють до строкового призиву", — пояснив Резніков.

За його словами, від 2024 року в Україні можуть взагалі відмовитися від строкової служби.

"Тоді кожен юнак пройде цю військову підготовку і буде готовий у разі необхідності, розуміючи, як виконувати завдання і користуватися зброєю, до мобілізізації", — каже міністр.

Також міністр зазначив, що контракт військових мають укладати від 10 років.

"Тоді є сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, грошове забезпечення", — повідомив він.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скасувати призов від 2024 року: що це означатиме для української армії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей. Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативою строковій службі. У разі успішності цієї моделі призов можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.