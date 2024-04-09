Скасування статусу "обмежено придатний": у ТЦК пояснили наслідки змін у законодавстві

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX "Про зміни до закону України про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських", який скасовує статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Закон набуде чинності з 4 травня 2024 року, але це не означає, що обмежено придатні чоловіки автоматично набувають нового статусу, пояснили у Черкаському ТЦК.

Про це пише "Суспільне"

Військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними за рішенням ВЛК, повинні знову пройти комісію. Як пояснила речниця черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, за законом для цього у них є дев'ять місяців з дати набуття законом чинності, тобто до 4 лютого 2025 року. Повторна військово-лікарська комісія має вирішити, стануть ці військовозобов'язані особи придатними або непридатними до військової служби.

"Був перелік певних хвороб, за якими визначали, чи людина придатна до військової служби, чи ні, або обмежено придатна. Що стосується військовослужбовців, хто отримає статус непридатний до військової служби, то вони звільняються зі служби. А хто отримає статус придатний, то продовжують службу в Збройних силах України", – пояснила Аліна Кривошея.

Протягом наступних трьох місяців з дня набуття законом чинності уряд повинен прийняти відповідні нормативно-правові акти, зокрема оновлений перелік хвороб, за яким визначатимуть придатність або непридатність до проходження військової служби.

Нагадаємо, в Україні змінився порядок мобілізації. Зокрема, зменшено призовний вік та скасовано статус "обмежено придатний".

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