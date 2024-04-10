Скасування статусу "обмежено придатний": уряд готує новий перелік захворювань для проходження ВЛК

Після повторного проходження ВЛК за цим списком визначатимуть новий статус військовозобов'язаних, визнаних раніше обмежено придатними.

Уряд Україні повинен підготувати перелік медичних діагнозів, за яким визначатимуть новий статус для тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби. Цей список врегулює скасування статусу "обмежено придатний" згідно з прийнятим законом №3621-IX, який набуде чинності від 4 травня 2024 року.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Лазуткіна, від визначення "обмежено придатний" треба було позбутися, як від пережитку радянських часів. У реаліях сьогодення військовозобов'язаний може бути тільки придатним або непридатним для проходження військової служби.

"Найближчим часом буде визначено список медичних діагнозів, які це регулюватимуть. І протягом 9 місяців люди з таким статусом повинні пройти ВЛК, і сили оборони розумітимуть, кого можна залучати до захисту держави", – пояснив речник.

Він додав, що ситуація на фронті складна, тому потрібні підготовлені та здорові люди, які зможуть витримати навантаження в цих умовах.

Нагадаємо, Верховна рада України скасувала статус "обмежено придатний". Зміна статусу військовозобов'язаних відбуватиметься після повторного проходження ВЛК.

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