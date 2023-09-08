Скасування відстрочки від мобілізації для студентів старших 30 років: адвокат розповів, кого це не стосуватиметься

Нещодавно в парламенті був зареєстрований законопроєкт, що передбачає певні зміни в статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” — скасування права на відстрочку чоловікам-студентам, яким більше 30 років.

Адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі розповів, кого ці зміни не стосуються.

“Нардепи внесли відповідний законопроєкт, який вносить зміни в статтю 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Що стосується змін — це скасування права на відстрочку особам, які здобувають вищу освіту і яким більше 30 років” — зазначив адвокат.

За його словами, такі обмеження, звичайно, навіть під час воєнного стану не можуть бути введені: “Це суперечить нормам Конституції, тому що право на освіту гарантоване Конституцією. Статтею 64 Конституції України не передбачено будь яких обмежень щодо освіти навіть під час дії воєнного або надзвичайного стану, особливого періоду”.

“Перше — тих осіб, які наразі проходять навчання, це не стосується. Це може діяти на майбутнє. Стаття 58 Конституції України прямо говорить про дію закону у часі. Норми можуть діяти “назад”, якщо вони пом'якшують відповідальність особи, а не збільшують”, — резюмував Ростислав Кравець.

Нагадаємо, до Польщі після 24 лютого виїхало 80 000 чоловіків з України призовного віку. У сусідній країні не знають, скільки з них втекло за фальшивими документами, щоб уникнути мобілізації.

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