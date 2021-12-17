Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру і заспівали пісню: атмосферні фото

Володимир та Олена Зеленські сфотографувалися зі скаутами.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 17 грудня зустрілися з представниками скаутських організацій, які передали їм Вифлеємський вогонь. Після передавання Вифлеємського вогню представники скаутських організацій заспівали традиційну пісню.

Про це український лідер повідомив у своєму Instagram.

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Своєю чергою, Зеленський побажав кожній українській родині тепла та затишку, зауваживши, що це і символізує Вифлеємський вогонь. Крім того, президент додав, що він вірить в мир та Україну.

"Бажаю кожній родині тепла, щастя та затишку, які символізує Вифлеємський вогонь. Віримо в мир, віримо в Україну. Цього ж хочу побажати всім сім’ям наших військових, які нас захищають. Велика армія великих сердець дійсно захищає вас, ваше майбутнє й нашу сучасність, тому, вважаю, їм буде приємно знати, що ми бажаємо тепла їхнім родинам, де б вони не були – з ними на передовій чи десь окремо, але все одно разом", - сказав Зеленський.

Перша леді Олена Зеленська подякувала за Вифлеємський вогонь, зауваживши, що ця традиція щороку приносить новорічний настрій до великої будівлі Офісу президента.

"Коли ви приходите, приносите вогонь, це приносить тепло, і розпочинаються новорічні свята для всіх, хто тут працює. Дуже вам дякуємо, що ви вже третій рік поспіль приходите. Приходьте, будь ласка, ще і ще, адже ця чудова традиція поєднує рік з роком, поєднує людей. Вітайте своїх батьків, дідусів і бабусь і подякуйте їм за таких дітей, як ви", – сказала Олена Зеленська.

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Своєю чергою, вітаючи президента та першу леді з прийдешніми святами, представники молодіжних об’єднань відзначили, що для них велика честь знову передати їм вогонь миру. За словами членкині Національної організації скаутів Наталії Строкань, 2021 рік був насичений різними подіями, але в ньому кожен із нас мав можливість зробити вибір, ким бути, у що вірити й що робити.

"Кожен із нас одного разу вже зробив свій вибір, і ми дали обіцянку робити все від нас залежне, щоб з честю виконувати наш обов’язок перед Богом, Україною, допомагати іншим та бути вірним собі. Тридцять років тому мільйони українців зробили свій вибір бути незалежними та жити у суверенній Україні, суверенітет якої зараз захищають тисячі військових і волонтерів, за що кожен з нас безмежно вдячний. Враховуючи це, ми хотіли б побажати у новому році кожному українцеві робити свій вибір з огляду на любов до близьких, любов до народу та до нашої країни. І також ми бажаємо кожному світла добра та миру, яке ми сьогодні з радістю вам передаємо", – сказала вона, звертаючись до президентського подружжя.

А лідерка Асоціації гайдів України Марія Чоп’як зазначила, що її організація також рада приєднатися до традиції передавання Вифлеємського вогню миру.

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Нагадаємо, 12 грудня Вифлеємський вогонь миру привезли до Києва, до Михайлівського собору.

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