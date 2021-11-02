"Сказала, катайся": у Запоріжжі бабуся товкла онука на гойдалці (відео)

"Сказала, катайся": у Запоріжжі бабуся товкла онука на гойдалці (відео)

Бабуся насильно всаджувала онука на гойдалку.

У Запоріжжі бабуся, яка гуляла з онуком на дитячому майданчику насильно всадила його на гойдалку і надавала запотиличників.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Запорожье ХЗП".

Зазначається, що інцидент стався в Шевченківському районі Запоріжжя. Бабуся гуляла з онуком на вулиці. Вона стала вимагати, щоб той катався на гойдалці, малий - опирався.

Бабуся вирішила його насильно покатати, пришвидшилася і, біжучи всадовити онука на гойдалку, перечепилася і впала на неї сама, а потім через це ще й надавала онукові запотиличників.

Закінчилося все тим, що хлопчик сів на гойдалку і через "не хочу" почав гойдатися, а бабуся пішла і зайняла "оглядову" позицію на майданчику.

У Запоріжжі бабуся товкла онука на гойдалці

Нагадаємо, що в африканському містечку Молеполол дівчинка каталася на гойдалці та випадково задушила себе мотузкою. Дев'ятирічна дівчинка померла.

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