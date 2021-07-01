Сказала, що їй погрожують зброєю: у Дніпрі жінка з російським паспортом розіграла патрульних

Сказала, що їй погрожують зброєю: у Дніпрі жінка з російським паспортом розіграла патрульних

Жінку доставили у відділення поліції та склали на неї постанову.

У Дніпрі жінка зателефонувала в поліцію і заявила, що її співмешканець загрожує їй зброєю. Згодом з'ясувалося, що громадянка вирішила розіграти правоохоронців.

Про це пише видання "Інформатор".

Як з'ясувалося, інцидент стався пізно ввечері 30 червня на вулиці Балка Мальовнича. У поліцію зателефонувала жінка і заявила, що її співмешканець загрожує їй автоматичною зброєю, яку він начебто привіз із зони ООС.

Уже на місці патрульні з'ясували, що жінка вирішила їх розіграти. Також виявилося, що у громадянки російський паспорт. За її словами, документи, які дозволяють їй проживати в Україні, прострочені.

Жінку доставили у відділення поліції і виписали їй постанову за завідомо неправдивий виклик.

Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області на пляжі стався конфлікт. Охоронець зробив зауваження нетверезим відпочиваючим, через що стався конфлікт, в результаті його собака накинувся на відпочиваючих.

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