"Сказали, що маю п'яний вигляд": кохану загиблого "Да Вінчі" зупинили для перевірки, коли вона поверталась з його могили

Героя України Дмитра Коцюбайла поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Дівчину загиблого військового Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліну Михайлову зупинили поліцейські, кола вона поверталася з могили коханого, їм здалось, що вона у стані алкогольного сп'яніння.

Про це Аліна написала у коментарі в одній із соцмереж.

Так, за словами дівчини, вона пізно поверталась з могили Дмитра, адже це єдиний спосіб побути з ним наодинці, без зайвих людей.

Поліцейські зупинили її на проспекті Академіка Глушкова і сказали дихнути їм в лице.

"За заправкою Кло на Глушкова мене зупиняють поліцейські, дивляться військовий квиток і кажуть дихнути їм в лице, бо у мене втомлений вигляд, заплакані очі і я маю вигляд п’яної", - розповіла подробиці Аліна.

Після пояснень дівчини, чому вона має такий вигляд та звідки їде, поліцейські не лише не перепросили у неї, а більше того – ще раз попросили пройти перевірку.

Фото: скриншот

Загибель "Да Вінчі"

Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув в бою під Бахмутом.

9 березня з ним прощалися на Прикарпатті – у невеликому селі Задністрянське, де живуть його мама, бабуся, брат та три сестри

Церемонія прощання у Києві відбулася 10 березня на Майдані Незалежності. Віддати останню шану прийшли, зокрема президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов. Президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

А 1 грудня 2021 року Дмитро отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка".

Кохана "Да Вінчі" Аліна Михайлова показала зворушливий танець з Героєм (відео).

Читайте також: