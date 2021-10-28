“Сказали, що у дитини сині губи, її трусить”: у Кропивницькому мати забрала переохолоджену доньку з садка

“Сказали, що у дитини сині губи, її трусить”: у Кропивницькому мати забрала переохолоджену доньку з садка

Жінка витратила на лікування доньки 900 гривень.

Мешканка Кропивницького Оксана Деминтієнко лікує після переохолодження в дитсадку дворічну доньку. З посинілими губами та судомами напередодні вона забрала звідти дитину.

Про це пише Суспільне.

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Зі слів жінки, вчора температура у приміщенні була 15 градусів.

"Мені зателефонували з садка і сказали, що у моєї дитини сині губи, її трусить. Я її забрала і повезла до лікарні. Лікарка сказала, що це від переохолодження. Сьогодні здали аналізи, бо підвищена температура тіла була і вчора, і сьогодні. В нашій групі 15 градусів вже тиждень. Я одягала дитині кожушок, черевики і теплі колготи", - каже Оксана.

На ліки витратили майже 900 гривень.

"Лікарка сказала, що дитина так замерзла, що посиніли губи. З серцем у доньки все нормально, сьогодні у неї вже червоне горло", - додала вона.

Дитину оглядала лікарка кропивницької амбулаторії №6 Ірина Дуванова: "Дитина тремтіла, так як було холодно у дитсадку. У неї була температура 37.5, коли прийшла на прийом – вже 39. У неї були симптоми гострої респіраторної інфекції. Вона дуже часто ходила в туалет, це буває так, коли людина переохолоджується, від цього і розвивається вірусна інфекція".

Працівниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Тамара Третяк каже: відповідальність за температурний режим у дитсадку несе власник.

"Відповідно до санітарного регламенту, температура в групових приміщеннях дошкільних закладів має бути від 19 до 23 градусів тепла. Опалення у дитсадку включили, в закладі проводяться роботи, батареї вже теплі", - запевнила Третяк.

Раніше стало відомо, що у Тернопільській області діти сплять у садку в куртках, бо у приміщенні всього +10.

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