"Сказали, що все йде по плану": деталі загибелі 29-річної жінки після візиту до стоматолога у Хмельницькому

Адвокат клініки запевняє, що після погіршення стану жінки лікарі вжили низку заходів відповідно до протоколів. Причину, чому Оксана впала в кому та померла, має встановити судмедекспертиза.

Чоловік 29-річної хмельничанки Оксани Гладій, яка впала в кому і померла після видалення "зубів мудрості", розповів подробиці трагедії та пояснив, чому звинувачує у всьому стоматологічну клініку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, що Оксана померла після місячного перебування в комі, у неї залишився трирічний син.

Чоловік померлої, лікар-кардіолог Михайло Гладій розповів, що 27 грудня 2022 року вона пішла до однієї зі стоматологічних клінік Хмельницького, щоб під загальною анестезією видалити "зуби мудрості" перед встановленням брекетів.

Михайло каже, що Оксана зайшла до стоматкабінету і працівники клініки сказали чоловікові, що зателефонують йому, коли можна буде вже забрати дружину. Очікувалося, що процедура триватиме від 40 хв. до години.

"Цей час пройшов – мені ніхто не телефонував. Я телефонував їм, трубку вони не взяли. Це було десь, напевно, через півтори години після початку втручання. Потім вони перетелефонували, сказали, що все йде по плану, залишилося видалити ще один зуб і будуть закінчувати. Але вони так і далі не телефонували. Минуло десь, напевно, хвилин 30-40 і я самостійно почав їхати до них у клініку. І під час поїздки до мене зателефонував власник, сказав, що сталося ускладнення", – описав події Михайло.

Фото Михайла Гладія

Коли чоловік прибув до клініки, то виявив, що у дружини ускладнене дихання і при цьому вона не була під’єднана ні до монітора, який показував би кардіограму, ні до апарата ШВЛ.

"Запитав спершу, чому вона не заінтубована, чому її не під'єднали до апарату штучної вентиляції. Вони пояснили це тим, що у них немає ні ларингоскопа, ні інтубаційної трубки. В них був лише концентратор. Моніторування тиску було за допомогою електронного тонометра, пульсоксиметр був на пальці ­– було видно, яка сатурація. І все. Тобто вона навіть не була підключена до монітора, на якому мало б бути видно, яка кардіограма, не було видно сатурацію повноцінно", – розповів чоловік Оксани.

Кореспондентка видання спробувала дізнатися про перебіг операції у власника стоматологічної клініки. Його адвокат Ярослав Куц розповів, що операція відбувалася за планом, зокрема й що стосується часових меж. За словами адвоката, в жінки "почали знижуватися показники". Куц запевнив, що після цього лікарі, зокрема й лікар-анестезіолог, вжили низку заходів відповідно до протоколів.

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"Це було і перепідключення на засіб штучної вентиляції легень, це було і введення цілого ряду препаратів та інших дій, які дозволили в найкоротший строк привести стан і показники здоров’я пацієнтки в норму. Відповідно, потім відбувалися медичні маніпуляції, під час яких прибув саме чоловік. І коли пацієнтка самостійно не змогла вийти зі стану седації за часовим проміжком, як це було визначено протоколом, саме тоді була викликана швидка медична допомога", – розповів адвокат власника клініки.

Тоді Оксану у критичному стані "швидка" доправила до Хмельницького серцево-судинного центру. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Гордєєв розповів, що жінка на той момент не реагувала на тактильні, больові, мовні подразники і вже перебувала у стані глибокої коми третього ступеня.

"Дихання відбувалося через ендотрахеальну трубку. Зі слів супроводжуючого анестезіолога та лікаря швидкої допомоги, інтубація відбулася по приїзду карети швидкої допомоги. Після того вона доставлена до нас. Кома третього ступеня свідчить про ймовірну загибель кори головного мозку", – пояснив Гордєєв.

Оксана понад місяць провела у стані коми і 2 лютого 2023 року померла.

Її чоловік Михайло написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Наразі проводяться слідчі дії та призначена судово-медична експертиза.

Саме результати судово-медичної експертизи зможуть показати, чому Оксана опинилася в комі та померла. Про це розповів засновник Хмельницької обласної громадської організації з правового та соціального захисту медиків та фармацевтів "Моноліт", адвокат Олег Підлісний.

"Відповідно, збираються вихідні дані для призначення експертизи. Експертиза може бути тривалий час. І залежно від результатів експертизи можна визначити, чи це була лікарська помилка, чи неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником або ненадання допомоги", – пояснив Підлісний.

Нагадаємо, у Казахстані пацієнтка вижила після 53 зупинок серця за добу. Жінці зробили операцію через інфаркт.

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