"Сказали, відступати не можна, бо свої ж застрелять": у Снігурівці в полон взяли 9 окупантів із "загородзагону" (відео)

"Сказали, відступати не можна, бо свої ж застрелять": у Снігурівці в полон взяли 9 окупантів із "загородзагону" (відео)

Полонені розповідають, що їх обманом завезли на територію України і змусили воювати.

У Снігурівці Миколаївської області в полон ЗСУ та тероборони здалися 9 військових РФ. За словами полонених, вони їхали на навчання до Джанкоя, а далі їх силоміць відправили до України.

Про це вони розповіли українським захисникам.

Як говорять полонені, вони не хотіли воювати, але їм сказали, що їх застрелять самі ж свої. Один із полонених поранений.

Нагадаємо, що у Волинській області затримали колишнього "беркутівця", який 2014 року втік з України, проте у 2022 році повернувся, щоб виконувати завдання ворожої спецслужби. ФСБ дала йому завдання вступити до тероборони.