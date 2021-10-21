Сказав "Добрий вечір" і розстріляв сім'ю: у Хмельницькій області суд призначив вбивці вищу міру покарання

Сказав "Добрий вечір" і розстріляв сім'ю: у Хмельницькій області суд призначив вбивці вищу міру покарання

Він проведе у в'язниці все життя, а також виплатить один мільйон гривень компенсації.

У Хмельницькій області суд відправив на довічне ув'язнення чоловіка, який розстріляв з рушниці двох людей і поранив дитину.

Про це повідомили в пресслужбі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду.

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Як стало відомо, ще весною 2019 року засуджений прийшов з рушницею в будинок, в якому перебувала ціла сім'я. Чоловік зайшов на кухню, сказав: "Добрий вечір" і вистрілив зі зброї в тещу і тестя. Захистити дідуся намагалася неповнолітня дівчинка, яка кинулася його прикривати. У цей момент стрілок поранив і її.

Викликала на місце поліцію і покликала на допомогу старша дочка, яка вибігла на вулицю. У цей час дружина стрілка вирвала у нього рушницю і викинула. Чоловік же спробував покінчити життя самогубством, для чого заліз в авто і підпалив його. Однак транспортний засіб загасили сусіди сімейства.

В ході судових розглядів стрілок повністю визнав свою провину, водночас вибачатися перед постраждалими відмовився. Також він не пояснив, що спровокувало його піти на злочин. Сім'я попросила для нього самого суворого покарання.

“Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області завершив розгляд справи за обвинуваченням мешканця с. Мілівці у вчиненні умисного вбивства двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Покарання у виді довічного позбавлення волі слід суд визнав справедливим і достатнім. Цивільний позов потерпілих суд задовольнив в повному обсязі та присудив стягнути з обвинуваченого один млн грн моральної шкоди”, — розповіли в пресслужбі Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

Нагадаємо, що в Одесі мешканець Дніпропетровщини влаштував різанину в хостелі.

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