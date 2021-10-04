"Сказав, що до наступної станції не доїду": в потязі "Укрзалізниці" чіплялися до жінки, ніхто не реагував

"Сказав, що до наступної станції не доїду": в потязі "Укрзалізниці" чіплялися до жінки, ніхто не реагував

Жінка викликала поліцію, проте ні в кого до порушників претензій не було.

У поїзді сполученням "Львів-Запоріжжя" нетверезі пасажири чіплялись до попутниці. При цьому ні провідниця, ні начальник потяга їх не вгамували.

Про це у Facebook написала потерпіла Євгенія Захарченко.

За словами жінки, із нею в сусідньому купе їхала пара, яка спочатку курила в тамбурі, а потім ці люди розпивали алкоголь та голосно лаялись. Водночас провідниця у вагоні намагалась не помічати порушення та ігнорувала нетверезих.

Коли на наступній станції нетверезі пасажири докупили випивку та продовжили гучне застілля в потягу, Євгенія Захарченко звернулась до провідниці з проханням щось зробити. Коли це почув чоловік, який дебоширив у вагоні, то пригрозив жінці тим, що "вона до наступної станції не доїде".

"Коли я почала гучно обурюватись, провідниця, що стояла за 1,5 метрів від нас, сказала, що нічого не чула, що треба відеозапис чи письмові підтвердження двох свідків. А дружина цього п'яного чоловіка, ледве стоячи на ногах, почала кричати, що вони не пили, не курили, я все вигадую. Оскільки адекватної реакції від провідниці я вже не очікувала, зателефонувала до поліції", - наголосила Євгенія Захарченко.

Поліція повинна була прибути через 1,5 год. на станції Вапнярка. На це начальник поїзда сказав, що хай так і буде і копи все з'ясують. Жінку ж після дзвінка на гарячу лінію "Укрзалізниці" таки перевели в інший вагон. Проте коли приїхала поліція, то потерпілу не покликали, а начальник потяга заявив, що "ні в кого немає претензій".

"Штраф там невеликий, а от опинившись на маленькій станції, цим випивакам довелось би поламати голову, вирішуючи питання, як дістатись додому. Може, б це наступного разу змусило утриматись від паління та вживання спиртного в потязі. А так начальник потягу та провідниця своїм поблажливим ставленням продемонстрували, що пити і палити можна і надалі, головне не буянити", - зазначила Євгенія Захарченко.

В "Укрзалізниці" прокоментували скандал. Там заявили, що ні в кого з пасажирів не було скарг, а тому поліція, яка прибула на станцію склала протокол про хибний виклик.

"Ми в будь-якому разі згідні з тим, що поліції варто було дочекатися вас, як заявницю, а з поїзною бригадою ще раз актуалізуємо порядок дій у подібних випадках. Ми обов’язково проведемо відповідні роботи, щоб не допускати таких ситуацій у майбутньому", - відповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Києві пасажири купили квитки на вагони потяга "Київ-Чернівці", яких було. Через це вони 12 годин їхали в переповненому вагоні.

Новини України: "Укрзалізниця" повідомила про затримання 15 потягів – час запізнення до 3-х годин

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