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"Сказав, що вже нічого не болить, і заснув": у Харківській області через апендицит помер 5-річний хлопчик

"Сказав, що вже нічого не болить, і заснув": у Харківській області через апендицит помер 5-річний хлопчик

pixabay.com

Лікар-хірург не зміг прийняти дитину, бо в цей час оперував іншого пацієнта.

У Харківській обласній клінічній лікарні №1 помер 5-річний хлопчик з села Волохів Яр. У дитини діагностували захворювання апендициту, проте через втрачений час не встигли врятувати. 

Про це повідомляє Балаклія FM 90.5.

За даними ЗМІ, дитину з підозрою на гостру хворобу апендициту 1 червня госпіталізували в хірургічне відділення Балаклійської районної лікарні. Там хлопчик із батьками провів близько 2 годин, очікуючи на результати аналізів та лікаря-хірурга. Згодом хлопчика вирішили вести в лікарню до Харкова. Співрозмовники радіостанції повідомили, що тоді хлопчик сказав, що у нього вже нічого не болить та почав засинати. 

У Харківській обласній клінічній лікарні №1 інформацію про смерть дитини підтвердили. За попередніми даними, причиною смерті хлопчика є інтоксикація організму. 

"На цей час відомо, що хлопчик помер в реанімаційному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні №1. До того дитині проводили підготовчі дії для переведення в лікарню в Харкові. Хлопчик був госпіталізованим у відділення Балаклійської лікарні і чекав на лікаря-хірурга, який проводив операцію", - повідомляє Балаклія FM 90.5. 

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