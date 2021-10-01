Сказав, що йде по інших жінках: у Харкові дружина ударом ножа в пах вбила чоловіка

Сказав, що йде по інших жінках: у Харкові дружина ударом ножа в пах вбила чоловіка

За скоєне жінка отримала 9 років в'язниці.

У Харкові суд засудив жінку до 9 років позбавлення волі за вбивство чоловіка. Під час сварки вона вбила його ножем, вдаривши у пах.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

Вбивство сталося у жовтні минулого року. Чоловік із жінкою, повернувшись з гостей, де було застілля, посварилися на кухні. Жінка саме заходилася різати ножем курку, яку збиралася приготувати, а чоловік узяв ключі і заявив, що збирається йти гуляти і додав, що до інших жінок.

Через це сталася сварка, а жінка вдарила чоловіка ножем в область паху зліва, пошкодивши пахову артерію та пахову вену. Через крововилив чоловік помер на місці.

У суді обвинувачена зазначила, що кається в тому, що скоїла злочин, однак просила врахувати, що наміру вбивати свого чоловіка не мала, цивільний позов визнала частково - в сумі 50 тисяч грн.

За умисне вбивство суд засудив уродженку Вінниці до 9 років позбавлення волі. Її також зобов'язали виплатити 100 тисяч гривень компенсації моральної шкоди свекрусі.

Нагадаємо, що суд виніс вирок 22-річному тернополянину, який вбив співмешканця матері, знявши жорстокий процес на камеру телефона. За скоєне юнак отримав 12 років в'язниці.

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