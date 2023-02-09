"Скажені" ціни, перепустки, робота гауляйтерів і очікування повернення України: як живе Бердянський район в окупації

У Софіївській громаді, до якої входять 9 сіл і 2 селища, Бердянського району Запорізької області із п'яти тисяч мешканців залишилось близько трьох тисяч.

Це аграрна частина регіону і люди жили за рахунок роботи сільськогосподарських підприємств. Окупація цього району почалась 26 лютого 2022-го. І населення перебуває у важких соціально-економічних умовах.

Про це розповів в рамках проєкту “Життя в окупації” голова Софіївської громади Бердянського району Станіслав Захаревич.

За його словами, підприємці були змушені звільнити значну частину працівників і зменшити зарплати. До цього додається брак запчастин на техніку, яка не може обробляти угіддя. Водночас гривня ходила до 1 січня цього року. Наразі окупаційна влада робить все, щоб запровадити рублеву зону. Це призводить до так званого ефекту “скажених цін”. “У Бердянську і Приморську ціни на товари гігієни в рази вищі за районі, які контролюються українською владою. У сільській місцевості ціни вищі у півтори разу. Наприклад, один кілограм мандаринів коштував 250 рублів (це приблизно 220-230 грн). Огірки - 340 рублів, мясо - 300-500 рублів, цукерки “Ромашка” - 1200 рублів”, - сказав Захаревич.

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Захаревич зазначив, що районний центр Бердянськ - це курортне місто, де економіка завязана на літньому відпочинку. На багатьох база, будинках живуть окупанти, які пограбували ці приміщення.

Також голова громади поділився тим, що всі плавзасоби на початку окупації району були конфісковані. Згодом російські правоохоронці почали видавати їх тим, хто обіцяв свою лояльність і позначав їх літерою “Z”.

Голова Софіївської громади Бердянського району Станіслав Захаревич додав, що наразі виїхати з Бердянського району можна через Росію до країн ЄС або Грузії, а переміщуватися можна відносно вільно, проте від 1 березня готується запровадження перепусток для пересування між усіма населеними пунктами.

На сьогодні окупаційна влада в Бердянському районі - це постійна зміна гауляйтерів, яких привозять із інших населених пунктів області.

Наразі місцеві мешканці у більшості очікують відновлення української влади. Особливе піднесення було після звільнення Херсона та області від окупації.