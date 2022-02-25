Скажи "паляниця": у ЗСУ розповіли, як відрізнити окупанта

Скажи "паляниця": у ЗСУ розповіли, як відрізнити окупанта

Українські військові спілкуються виключно українською.

Збройні сили України спілкуються виключно українською мовою, тож диверсантів можна легко вирахувати.

Про це повідомляють у ЗСУ.

"Українські військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога", - повідомили в ЗСУ.

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