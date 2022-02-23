"Скажіть Путіну, щоб забрав свої танки і солдат з нашої землі": донька загиблого атовця з Кропивницького написала листа королеві Єлизаветі

"Скажіть Путіну, щоб забрав свої танки і солдат з нашої землі": донька загиблого атовця з Кропивницького написала листа королеві Єлизаветі

Дівчина попросила монархиню допомогти у вирішенні ситуації на сході України.

10-річна Саша Матвієнко з Кропивницького, батько якої у 2015 році загинув в зоні АТО, звернулася до королеви Великої Британії з проханням віднадити Росію від України.

Про це повідомляють на сайті Кропивницької міськради.

Навесні 2015 року фото трирічної дівчинки з Кропивницького Саші Матвієнко, котра стискає в руці орден "За мужність", який посмертно вручили її батьку, облетіло мало не увесь світ. Тато дівчинки, прикордонник Андрій Матвієнко, рятуючи з-під обстрілу поранених товаришів під Саур-Могилою, отримав смертельно поранення.

Він вивозив побратимів під вогнем окупантів в Амбросіївку. Під час одного із рейсів автомобіль підірвався на фугасі, молодшого сержанта Матвієнка встигли доправити до шпиталю, але шансів на порятунок не було. Серце українського воїна перестало битися 7 серпня 2014 року.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася на сході України, Саша Матвієнко написала листа королеві Великої Британії.

"Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивницький. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою. Зараз Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна — це коли гинуть тата і багато, багато мирних людей. Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки і своїх солдат від нашої землі. Я бачила на фото, що у вас маленькі правнуки. Вони щасливі, бо мають тата і маму. Я бажаю Вам миру і бути здоровою. Дуже вірю, що Ви поважна пані — Королева Великої Британії, прочитаєте мого листа і попросите російського Путіна не вбивати українських людей", - з такими словами донька загиблого Героя звернулася до Єлизавети II.

Листа дівчинка написала разом із мамою Іриною. З перекладом допомогла репетиторка Саші з англійської мови.

"Ми з донькою подумали, а чим ми можемо допомогти? Наш тато зробив все, що від нього залежало, його з нами немає, але це не означає, що ми маємо сидіти склавши руки у такий важкий для України час. Можливо, ця поважна пані, прочитавши наше послання, перейметься нашим болем й долею України і зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда і стримати його агресію, - відзначила Ірина Матвієнко.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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