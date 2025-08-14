Російський бізнесмен заволодів майном Львівського автобусного заводу: як це сталося

Ігор Чуркін / © УНІАН

Російського бізнесмена Ігоря Чуркіна звинувачують у заволодінні майном Львівського автобусного заводу. Це колишній ЗАТ «Завод комунального транспорту». Його дії призвели до збитків на суму понад 367 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державному бюро розслідуванні.

За даними слідства, у 2005 році, обійнявши посаду голови спостережної ради підприємства, Чуркін отримав повноваження відчужувати його майно. У 2008 році він, за допомогою підлеглих, підробив фінансові документи, щоб незаконно передати вісім об’єктів нерухомості своїм компаніям.

«Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році — через підроблене судове рішення, яке стало підставою для незаконної передачі ще частини майна підконтрольним компаніям. Збитки підприємства становлять понад 367 млн грн», — зазначають у ДБР.

Ігорю Чуркіну інкримінують підробку документів та привласнення майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Львові через борги Міністерство юстиції офіційно оголосило у розшук автобуси найбільшого міського перевізника АТП-1, зобов’язавши поліцію затримувати їх, доправляти на штрафмайданчик та вилучати документи.

Тоді поліція внесла номери усіх розшукуваних автобусів до системи «Рубіж», яка автоматично виявляє автомобілі, що перебувають у розшуку, і якою обладнані усі стаціонарні пости і частина патрульних автомобілів поліції.

Також стало відомо, що Львівський автобусний завод викупив та довів до банкрутства російський бізнесмен Ігор Чуркін. Холдинг зупинив виробництво у 2014 році.