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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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294
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Схема збагачення на пальному: правоохоронці розкрили злочинну організацію

Усіх учасників афери, зокрема ексочільника компанії, оголошено в міжнародний розшук.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Національна поліція

Національна поліція / © СБУ

Нацполіція України викрила масштабну схему розкрадання та відмивання коштів, пов’язану з однією з найбільших нафтопереробних компаній країни.

Про це повідомили у пресслужбі.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що компанії, яким офіційно постачали пальне, не були фактичними покупцями.

Натомість гроші від продажу пального переводилися на рахунки підприємств, афілійованих із злочинною фінансово-промисловою групою, через фіктивні угоди.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Правоохоронці провели майже 50 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі — у житлі топменеджменту та офісах компаній, що були задіяні в схемі легалізації коштів.

Як з’ясувалося, схему організував колишній голова правління концерну, який разом із заступником, керівником управління і шістьма підприємцями створив злочинне угруповання.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Через підконтрольні фірми вони укладали фіктивні угоди на поставку нафтопродуктів, не оплачували їх, а отримані кошти переводили на інші підприємства — для подальшої легалізації.

Нагадаємо, нещодаво Служба безпеки України затримала «злодія у законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка».

У ході затримання співробітники СБУ заодно зняли незаконні спецсигнали на авто кримінального авторитета. Вони були встановлені на броньовану автівку «Умки» з заводу, однак жодних дозволів від українських правоохоронців Сергій Олійник не отримував.

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