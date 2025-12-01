ТСН у соціальних мережах

263
1 хв

Сховали тіло дитини у морозильнику: на Одещині горе-батькам дали по 9 років тюрми

Попри очевидну загрозу життю хлопчика дорослі не викликали «швидку». Внаслідок зазнаних опіків та без допомоги дитина померла.

Горе-батьків затримано

В Одесі суд визначив покарання батькам хлопчика віком 1 рік і 3 місяці, тіло якого поліцейські виявили у морозильній камері.

Про це йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури.

«9 років та 8 місяців тюрми присудили матері, 9 років та 10 місяців тюрми дали її співмешканцю на підставі обвинувачення за ч. 3 ст. 135. 18-річна мати та її 44-річний наркозалежний співмешканець з кримінальним минулим допустили отримання дитиною важких опіків і не викликали лікарів», — йдеться у повідомленні.

Через повну відсутність медичної допомоги стан дитини стрімко погіршився: опікова хвороба ускладнилася, малюк почав непритомніти, у нього виникли серйозні порушення дихання.

Замість того, щоб повідомити про трагедію, чоловік загорнув тіло малюка у плівку та сховав у морозильній камері. Тіло виявили правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачені провини не визнали, однак надані прокурорами докази, результати експертиз та свідчення у справі підтвердили їхню причетність до вчинення злочину.

До набрання вироком чинності обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області батьки двомісячного немовляти постануть перед судом за його смерть, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

263
