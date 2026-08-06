«Схоже, не остання підозра»: екскомандувач логістики ПС ЗСУ «нажив» квартир і машин на понад 20 млн грн

Екскомандувач логістики ПС ЗСУ отримав підозру

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Екскомандувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ оголосили нову підозру — цього разу в незаконному збагаченні. Слідчі з’ясували, що майно підполковника суттєво перевищує його офіційні доходи.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Екскомандувачу логістики ПС ЗСУ повідомили про підозру

«Не перша підозра. І, схоже, не остання. У лютому цього року ми вже повідомили про підозру тодішньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації», — пише Кравченко.

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За даними ДБР, попри оформлення нерухомості та транспорту на родичів і близьких — цивільну дружину, батьків, сина та кума — фактичним власником і розпорядником усього майна залишався сам фігурант.

Слідчі оприлюднили повний перелік виявлених активів:

три квартири у Києві — майже 5,3 млн грн;

чотири автомобілі — понад 6,8 млн грн;

три житлові будинки поблизу Житомира — понад 2,4 млн грн;

апартаменти у Буковелі — понад 1,9 млн грн;

дві квартири у Вінниці — 1,8 млн грн;

п’ять нежитлових приміщень у Житомирі та передмісті — понад 544 тис. грн;

чотири земельні ділянки у Житомирській області — майже 475 тис. грн;

гараж поблизу Житомира — 440 тис. грн;

квартира у Житомирі — майже 439 тис. грн.

За даними слідства, посадовець «нажив» таку кількість майна в період з 2020 до 2025 року. Вартість майна щонайменше на 20 млн грн перевищує його офіційний дохід.

«Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідством не встановлено».

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Колишньому командувачу логістики Повітряних Сил повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

Збагачення на ЗСУ: останні новини

Нагадаємо, начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗСУ засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «майор» за розкрадання продуктів, призначених для військових.

Його визнали винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, а справа начальниці їдальні, яка діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

За даними Офісу генпрокурора, під час приготування страв використовували менше продуктів, ніж зазначалося в документах, а надлишки продавали цивільним. Від червня 2024-го до січня 2025 року посадовець особисто вивіз продукти на своєму авто 59 разів, завдавши державі збитків на близько пів мільйона гривень, після чого його викрили і затримали.

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Правоохоронці не уточнюють конкретну військову частину, однак залучення Деснянської спеціалізованої прокуратури та ГУНП в Чернігівській області вказує на ймовірну причетність до навчального центру «Десна».

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