Скидають вибухівку з квадрокоптера: російські окупанти продовжують обстрілювати громади на Сумщині

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 22:00 23 грудня 2022.
Ворог наніс 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах. А саме:
Про це у повідомленні у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
▪️Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.
▪️Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів.
Крім того - 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території.
Від вибухів снарядів постраждав сільський ФАП: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.
"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - резюмував він.