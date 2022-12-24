Скидають вибухівку з квадрокоптера: російські окупанти продовжують обстрілювати громади на Сумщині

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 22:00 23 грудня 2022.

Ворог наніс 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах. А саме:

Про це у повідомленні у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

▪️Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

▪️Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів.

Крім того - 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території.

Від вибухів снарядів постраждав сільський ФАП: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.

"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - резюмував він.

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Ми живемо, а вони існують: під обстрілами мешканці сумської громади все ж змушують росіян заздрити