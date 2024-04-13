Скільки агентурних мереж СБУ викрила з початку 2024 року: Малюк відзвітував

СБУ працює на випередження.
Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року. Головна мета – протидія розвідувально-підривній діяльності ворога.
Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк.
Як наголосив Малюк, Службі вдається досягати поставлених завдань завдяки системності й новим контррозвідувальним підходам.
"Ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11", – зазначив очільник відомства.
Так, спецслужба протидіє:
- проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір;
- блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.
За словами Малюка, нещодавно СБУ затримала:
- агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари;
- колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за об'єктами ОПК;
- кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї й засобів ураження.
"У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", – підсумував голова СБУ.
Нагадаємо, завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув'язнення у 15 років отримав зрадник, який стріляв у військовослужбовців ЗСУ під Роботиним на Запоріжжі.
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