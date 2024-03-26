Скільки біженців планують повернутися до України: економістка засмутила цифрою

Кількість тих, хто точно планує повертатись до України, знизилася майже наполовину.

До України точно планують повернутися понад 26% біженців, однак рік тому їхня кількість становила понад 50%.

Про це повідомила старша економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина, інформує "Еспресо".

Михайлишина розповіла, що в Центрі було проведене велике дослідження: опитано тисячі українських біженців, які зараз перебувають за межами держави. Це вже третя хвиля опитування, тож уже можна порівнювати результати, зазначила економістка.

"За останніми даними, у січні 2024 року 26% українських біженців сказали, що вони точно планують повернутися до України, ще 26% кажуть, що скоріше за все планують повертатись. Якщо порівнювати ці дані з тими, які були рік тому, у листопаді 2022 року, то тоді 50% говорили, що точно планують повернутися назад до України", –розповіла Михайлишина.

Тобто кількість тих, хто точно планує повертатись до України, знизилася майже наполовину.

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Водночас фахівчиня звернула увагу, що частина біженців могла вже повернутися до України.

"Втім, варто зауважити, що частина українців уже повернулася до України. Тому й спостерігається таке зменшення. Це також може бути важливим фактором", – вказала Михайлишина.

До слова, в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal повідомили, що майже половина українців (43%), які перебувають у Польщі, стверджують, що їм важко визначитися з планами щодо повернення на Батьківщину. Ще 19% планують назавжди залишитися в Польщі.

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