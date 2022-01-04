Скільки біженців прийняла Україна у 2021 році та з яких країн: дані ДМС

Інколи іноземні гості вводять в оману міграційні органи, щоб отримати статус біженця.
У Державній міграційній службі підвели підсумки минулого року і розповіли, скільки біженців отримали притулок в Україні у 2021-му.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко.
За її словами, від початку 2021 року до міграційних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося:
- 546 громадян Афганістану;
- 104 білоруси;
- 78 росіян;
- 38 громадян Сирії.
Біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у 2021 році визнали:
- 106 громадян Афганістану;
- 24 білорусів;
- 68 громадян Росії;
- 58 сирійців.
Проте Науменко розповіла, що інколи іноземні гості вводять в оману міграційні органи, щоб отримати статус біженця.
"У нас були випадки, коли було надано захист іноземцям, наприклад, афганцям і сирійцям, і згодом фіксували факти, що вони абсолютно безперешкодно відвідують Афганістан і Сирію. Така ситуація наштовхує на думку, що вся ситуація навколо переслідування була штучно інсценована", — зазначила вона.
За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року, міграційний приріст в Україні склав 15 473 осіб.
Нагадаємо, що у ДМС пояснили, через що Україна може втратити безвіз.
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