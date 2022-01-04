Скільки біженців прийняла Україна у 2021 році та з яких країн: дані ДМС

Скільки біженців прийняла Україна у 2021 році та з яких країн: дані ДМС

Інколи іноземні гості вводять в оману міграційні органи, щоб отримати статус біженця.

У Державній міграційній службі підвели підсумки минулого року і розповіли, скільки біженців отримали притулок в Україні у 2021-му.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко.

За її словами, від початку 2021 року до міграційних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося:

546 громадян Афганістану;

104 білоруси;

78 росіян;

38 громадян Сирії.

Біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у 2021 році визнали:

106 громадян Афганістану;

24 білорусів;

68 громадян Росії;

58 сирійців.

Проте Науменко розповіла, що інколи іноземні гості вводять в оману міграційні органи, щоб отримати статус біженця.

"У нас були випадки, коли було надано захист іноземцям, наприклад, афганцям і сирійцям, і згодом фіксували факти, що вони абсолютно безперешкодно відвідують Афганістан і Сирію. Така ситуація наштовхує на думку, що вся ситуація навколо переслідування була штучно інсценована", — зазначила вона.

За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року, міграційний приріст в Україні склав 15 473 осіб.

Нагадаємо, що у ДМС пояснили, через що Україна може втратити безвіз.

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