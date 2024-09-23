Скільки боєприпасів на фронті – українського виробництва: в Міноборони відповіли

За словами Умєрова, якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%.

Станом на сьогодні кожен другий боєприпас на фронті – українського виробництва.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів у своїй колонці для Forbes Ukraine.

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"За цей рік ми рекордно розвинули українську оборонку. Ми профінансували українське виробництво на понад $4 млрд. На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю. Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США", – сказав глава Міноборони.

Умєров запевнив, що сьогодні кожен другий боєприпас на фронті – українського виробництва. І якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%.

"За цей рік ми в декілька разів збільшили наші далекобійні спроможності. У 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн. А спільно з ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації) ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", – підсумував міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що Чехія купуватиме боєприпаси для України за доходи від заморожених росактивів.

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