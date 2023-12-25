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Скільки церков Московського патріархату залишилося в Україні: цифра шокує

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Скільки церков Московського патріархату залишилося в Україні: цифра шокує

Почаївська лавра, яка поки що перебуває у власності УПЦ МП

Наразі, попри повномасштабне вторгнення РФ, 8193 церкви УПЦ Московського Патріархату продовжують функціонувати в Україні.

Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло майже 600 релігійних парафій.

Про це свідчить сервіс моніторингу реєстраційних даних "Опендатабот".

Найбільше релігійних установ залишили Московський патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

Наразі 8193 церкви УПЦ Московського Патріархату продовжують функціонувати в Україні.

Найбільше церков Московського патріархату зафіксовано на:

  • Донеччині - 683
  • Вінниччині - 534
  • Дніпровщині - 527
  • Хмельниччині - 506

У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП. Водночас у західних областях досі теж є парафії Московського патріархату: Львівській – 18, Івано-Франківській – 18, Тернопільській – 81, Волинській – аж 432, Рівненській – 404, а на Закарпатті ще більше – 490.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового.

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Дата публікації
Перегляди
1210
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