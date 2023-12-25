Скільки церков Московського патріархату залишилося в Україні: цифра шокує

Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло майже 600 релігійних парафій.

Про це свідчить сервіс моніторингу реєстраційних даних "Опендатабот".

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Найбільше релігійних установ залишили Московський патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

Наразі 8193 церкви УПЦ Московського Патріархату продовжують функціонувати в Україні.

Найбільше церков Московського патріархату зафіксовано на:

Донеччині - 683

Вінниччині - 534

Дніпровщині - 527

Хмельниччині - 506

У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП. Водночас у західних областях досі теж є парафії Московського патріархату: Львівській – 18, Івано-Франківській – 18, Тернопільській – 81, Волинській – аж 432, Рівненській – 404, а на Закарпатті ще більше – 490.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового.

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