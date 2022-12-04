Скільки часу можна насправді тримати продукти в холодильнику після відключення світла: відповідь експертів

Одне з найболючіших питань, яке турбує всіх без виключення українців – це скільки часу можна тримати продукти в холодильнику та в морозильній камері під час тривалих відключень струму, як довго їжа можна протриматись при зникненні струму

Американський центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) опублікував детальну інструкцію, що робити з продуктами та холодильником у випадку відсутності електроенергії.

У холодильнику продукти повинні зберігатися за температури не вище 4,5 градуси за Цельсієм, температура у морозильній камері повинна бути в межах мінус 17 -18 градусів за Цельсієм.

За такої температури, як зазначає Центр, якщо не відчиняти дверцята, продукти у холодильнику можуть зберігатися до 4 годин.

У закритій морозилці, якщо вона наполовину заповнена, продукти можуть зберігатися до доби, якщо вона повна — до двох діб.

Щоб продовжити термін зберігання продуктів у холодильнику, центр рекомендує помістити у холодильну та морозильну камери пакети чи пляшки із замороженою водою, сухий чи звичайний лід.

Якщо їжа довго пролежала у відключеному холодильнику і є сумніви щодо її придатності, CDC рекомендує її викидати.

Продукти, що швидко псуються, які знаходились в холодильнику без електрики та без додаткових джерел холоду понад 4 години та мають незвичайний запах, колір, текстуру, експерти рекомендують викидати.

Якщо температура за допомогою додаткових джерел холоду не підіймається вище мінус 17 градусів за Цельсієм, такі продукти можна безпечно готувати або за необхідності повторно заморожувати.

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