Скільки часу піде на відбудову Каховської ГЕС: гендиректор Укргідроенерго пояснив

Сума відновлення може становити від $1 млрд до $1,2 млрд.

В Україні на відбудову зруйнованої окупантами Каховської ГЕС підуть роки. Водночас будівництво станції займе до шести років.

Про це в інтерв’ю виданню Liga.net розповів гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

“На відбудову Каховського гідровузла потрібні роки. Водосховище можна відновити за кілька років. Будівництво самої станції, за попередніми підрахунками, може зайняти п'ять-шість років. Разом з експертизою та демонтажем, відновлення займе близько семи-восьми років. Щодо точної суми на відновлення – поки не можемо сказати, але орієнтовно вона може становити від $1 млрд до $1,2 млрд”, - пояснив Ігор Сирота.

Нагадаємо, що заяви Росії про загрозу підриву Київській ГЕС є маніпулятивними. Росіяни не зможуть повторити трагедію, яку зробили у Каховську.

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