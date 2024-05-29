Скільки часу піде на відновлення енергосистеми: експерт – про графіки відключення світла найближчим часом

На відновлення стабільності енергосистеми України знадобиться не менше 2-3 років. Тож українцям слід прилаштуватися до графіків відключення електроенергії.

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24".

"Ситуація складна, давайте будемо відвертими. Дійсно, пошкодження і руйнування дуже суттєві і для того, щоби відновити стабільність енергосистеми повноцінно знадобиться не менше, ніж 2-3 роки... " – повідомив експерт.

За його словами, українцям потрібно готуватися до того, що найменш два роки час від часу будуть виникати обмеження, зокрема, у споживачів.

"Я не схильний до якихось апокаліптичних прогнозів. Восени, як і навесні – легше, тому що через комфортні температури знижується споживання. А влітку і зрозуміло що взимку – споживання значно зростає. Відповідно, і обмеження будуть більш суттєвими", – додав він.

Триватимуть відключення світла щонайменше протягом 4 годин, а протягом 4 годин електрика буде. Проте потім знов повторюватиметься подібний графік.

"Себто будуть певні графіки доволі передбачувані. І я думаю, що таких ситуацій, коли протягом доби електрика є 3-4 години, у нас все-таки не буде. І буде значно більш комфортна ситуація", – пояснив Харченко.

Тим часом від 1 червня в Україні зміниться тариф на світло. Кабмін має ухвалити таке рішення, а від початку літа за спожите світло понад 100 кВт на місяць доведеться платити на 80% більше.

Читайте також: