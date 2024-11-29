Скільки часу є у військових в СЗЧ, щоб повернутись: в ДБР пояснили алгоритм дій

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутись і продовжити службу. Щоб уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ, вони мають це зробити до 1 січня 2025 року.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини" у пʼятницю, 29 листопада.

"Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто протягом місяця", — уточнила Сапьян.

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За словами радниці ДБР, безпосередній командир військовослужбовця, що повернувся з СЗЧ, має три доби, щоб продовжити контракт або відновити його на службі. Після цього у повному обсязі відновлюються всі виплати, продовольче та речове забезпечення, пільги й соціальні гарантії.

"Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він [командир – ред.] зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій на сьогоднішній день", — пояснила представниця ДБР.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада прийняла закон про можливість поновлення військової служби після першого СЗЧ чи дезертирства. Тиждень потому президент України Володимир Зеленський підписав цей закон № 12095, який дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за умови добровільного повернення та продовження служби.

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